Ещё
Власти Подмосковья решат вопрос газификации деревень Истры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Власти Подмосковья решат вопрос газификации деревень Истры 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти Подмосковья обратят пристальное внимание на вопрос газификации, чтобы определить сроки подключения деревень Истры к газовым сетям, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Газификацию деревень и качество медицинских услуг обсудили на совещании руководящего состава областного правительства.
«У нас активная повестка, идут встречи с жителями в самых разных районах и городах Подмосковья, высказываются наказы, пожелания, благодарности. Наша задача — сконцентрироваться на тех проблемах, которые волнуют людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что очень большой запрос в Истре на газификацию деревень. Некоторые из них формально имеют несколько жителей, но по факту летом в них проживает большое количество приезжих.
«Нам нужно разобраться в этом вопросе, подготовить его, вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда мы можем газифицировать», — уточнил губернатор.
В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.
Всего в год в Московской области заключается порядка 20 тысяч договоров на технологическое присоединение.
Уровень газификации в Московской области в настоящий момент составляет 96%.
РИАМО: последние новости
Производственное здание по выпуску металлических изделий построят в Электростали Колокольцев вручил дипломы выпускникам Московского университета МВД Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту преступления в отношении ребенка в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам124
Украина приготовилась перехватывать российские корабли83
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор92
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России53
«Она просто перестала дышать — и все»21
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение