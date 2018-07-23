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В Истре начали разрабатывать дорожную карту по газификации округа
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В Истре начали разрабатывать дорожную карту по газификации округа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Дорожную карту по газификации городского округа Истра начали разрабатывать в Подмосковье, сообщил руководитель администрации городского округа Андрей Дунаев.
Дунаев в понедельник выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«С «Мособлгазом» приступили к выполнению вашего поручению по созданию дорожной карты газификации населенных пунктов. Будем включать программу по мере численности населения. Будем принимать во внимание и дачников. Это даст возможность пересчитать некоторые показатели», — сказал Дунаев.
Ранее губернатор на совещании руководящего состава областного правительства рассказал, что в Истре существует очень большой запрос на газификацию деревень. Он отметил, что этот вопрос нужно вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда можно будет газифицировать.
В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.
Всего в год в Московской области заключается порядка 20 тысяч договоров на технологическое присоединение.
Уровень газификации в Московской области в настоящий момент составляет 96%.
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