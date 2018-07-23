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Врачи обследовали жителей Алтайского края, проживающих в зоне падения ракет
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Врачи обследовали жителей Алтайского края, проживающих в зоне падения ракет 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители трех районов Алтайского края, которые находятся в зоне падения отделяющихся частей ступеней ракет-носителей, прошли медицинское обследование.
Так называемая зона Ю-30 захватывает Тертьяковский, Змеиногорский и Чарышский районы.
Такие обследования проходят ежегодно. Состояние окружающей среды после запуска РН с космодрома «Байконур» проверяют специалисты Минприроды совместно с Институтом водных и экологических проблем. После каждого запуска специалисты берут на пробу компоненты природной среды. Это происходит примерно 7-11 раз в год.
«Мы следим за тем, чтобы выполнялся договор между Роскосмосом и Алтайским краем. Согласно исследованиям, которые делает институт, в местах падения ступеней превышение компонентов ракетного топлива в природной среде не выявлялось. По итогам медицинского обследования, существенного изменения в здоровье также не было замечено. Есть разница между районами падения, но однозначно связать это с влиянием ракет они не могут, поскольку так подробно другие районы не исследовались. Стоит сказать, что эти районы в свое время попадали в Семипалатинское облако. И определить, что повлияло на здоровье человека: настоящая ракетно-космическая деятельность или эхо от Семипалатинского полигона, крайне сложно», — говорит Иван Пономарев, начальник отдела природных ресурсов.
Специалисты Минприроды сообщают о десятках тонн химических жидкостей и сотнях тонн фрагментов ступеней ракет, которые попадали в зону Ю-30 с 1966 года.
Отметим, что металл, собранный в зоне падения, передается в Роскосмос.
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