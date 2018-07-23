В Кинеле и Кинель-Черкассах приведут в порядок общественные территории

4,5 млн руб. из городского бюджета выделят на восстановление трех территорий в Кинеле . Деньги пойдут на ремонт футбольного поля в Алексеевке, а также на устройство детско-спортивной площадки в Кинеле (ул. Маяковского, 92) и универсальной спортивно-игровой площадки в Усть-Кинельском (ул. Спортивная, 14в). Работы должны быть завершены до 31 августа. Итоги аукциона подведут 16 августа.

Еще 2,9 млн руб. пойдет на благоустройство площади им. 250-летия Кинель-Черкасс. Подрядчик, которого определят 6 августа, должен будет отремонтировать асфальтовое покрытие площади и обустроить пешеходную зону в течение 60 дней с момента подписания договора. Средства на работы предоставят из районной казны.