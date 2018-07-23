Каких рисков опасается большая двадцатка

Каких рисков опасается большая двадцаткаОднако не все так безоблачно. То, что мировая экономика не сбавляет темпы роста — это неоспоримо. Но, по мнению экспертной группы, этот рост стал менее синхронизированным. Это значит, что в одних странах может наблюдаться стремительный подъем экономики, в то время как другие страны пребывают в затяжном экономическом кризисе. Разумеется, такая ситуация приводит к повышенным рискам в среднесрочной и краткосрочной перспективе.

Также эксперты G20 считают, что множество факторов, среди которых — напряженная обстановка в торговой сфере, из-за обострения геополитических отношений, приводят участников рынка к высокой финансовой нестабильности. В то же время, представители большой двадцатки не рассматривают криптовалюты как большую угрозу для мировой экономики.

По итогам заседания, участники согласовали и подписали коммюнике, в котором говорится о необходимости продолжения диалоге и укреплении торговых отношений, с целью снизить риски и укрепить доверие среди участников G20.