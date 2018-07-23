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Каких рисков опасается большая двадцатка
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Каких рисков опасается большая двадцатка 

Банки Сегодня 1 час назад
Каких рисков опасается большая двадцаткаОднако не все так безоблачно. То, что мировая экономика не сбавляет темпы роста — это неоспоримо. Но, по мнению экспертной группы, этот рост стал менее синхронизированным. Это значит, что в одних странах может наблюдаться стремительный подъем экономики, в то время как другие страны пребывают в затяжном экономическом кризисе. Разумеется, такая ситуация приводит к повышенным рискам в среднесрочной и краткосрочной перспективе.
Также эксперты G20 считают, что множество факторов, среди которых — напряженная обстановка в торговой сфере, из-за обострения геополитических отношений, приводят участников рынка к высокой финансовой нестабильности. В то же время, представители большой двадцатки не рассматривают криптовалюты как большую угрозу для мировой экономики.
По итогам заседания, участники согласовали и подписали коммюнике, в котором говорится о необходимости продолжения диалоге и укреплении торговых отношений, с целью снизить риски и укрепить доверие среди участников G20.
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