Собаки помогают американским ветеранам справляться со стрессом

В Бруксвилле (Флорида, США ) собаки, взятые из приютов, помогают ветеранам войны бороться с посттравматическим стрессовым расстройством, передает ABC Action News. Например, морскому пехотинцу Мигелю помогает далматин Дейзи, которая всегда рядом с ним.

«Я дарю ей много любви и нежности. И это меня успокаивает», — рассказывает военный. Он и Дейзи участвуют в новой программе K9, которая называется «Партнеры для патриотов». Некоммерческая организация Бруксвилля формирует пары из приютских собак и военных ветеранов с ПТСР. Цель этого проекта — спасти и собаку, и ветерана. Таким образом удалось найти новый дом уже более чем 100 приютским собакам.

Все эти животные обучены определять изменения уровня адреналина в крови, определять стрессовое состояние и беспокойство. Их работа состоит в том, чтобы утешить и отвлечь своего хозяина, перенаправить его негатив в другом направлении.

Видео со страницы abcactionnews.com Фотографии: Коллекция/ iStock

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