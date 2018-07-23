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Собаки помогают американским ветеранам справляться со стрессом
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Собаки помогают американским ветеранам справляться со стрессом 

Petstory 1 час назад
Фото: Petstory
В Бруксвилле (Флорида, США) собаки, взятые из приютов, помогают ветеранам войны бороться с посттравматическим стрессовым расстройством, передает ABC Action News. Например, морскому пехотинцу Мигелю помогает далматин Дейзи, которая всегда рядом с ним.
«Я дарю ей много любви и нежности. И это меня успокаивает», — рассказывает военный. Он и Дейзи участвуют в новой программе K9, которая называется «Партнеры для патриотов». Некоммерческая организация Бруксвилля формирует пары из приютских собак и военных ветеранов с ПТСР. Цель этого проекта — спасти и собаку, и ветерана. Таким образом удалось найти новый дом уже более чем 100 приютским собакам.
Все эти животные обучены определять изменения уровня адреналина в крови, определять стрессовое состояние и беспокойство. Их работа состоит в том, чтобы утешить и отвлечь своего хозяина, перенаправить его негатив в другом направлении.
Видео со страницы abcactionnews.com  Фотографии: Коллекция/ iStock
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