В Крыму создали некоммерческую организацию для развития кино в регионе

Крыму создали автономную некоммерческую организацию «Кинокомиссия Республики Крым» для привлечения инвестиций и развития кинопроизводства в регионе, сообщил RNS замминистра культуры Крыма Исмет Заатов.

«Для привлечения съемочных групп и развития кинопроизводства на территории республики Крым, привлечения инвестиций в регион и создания дополнительных рабочих мест на территории республики Крым создана Автономная некоммерческая организация «Кинокомиссия республики Крым»», — сообщил RNS Заатов.

Он пояснил, что организация получила свидетельство о государственной регистрации в конце мая.

По данным СПАРК, в это время в Крыму была зарегистрирована АНО «Кинокомиссия РК», учредителями которой являются три физических лица — Валерий Горенкин, Лариса Декушева и Константин Малолетнев. Первый, по данным СПАРК, является ректором Крымского университета культуры, искусств и туризма, Декушева — директор Ливадийского дворца-музея, а Малолетнев — бизнесмен, гендиректор и совладелец зарегистрированной в Челябинской области компании.

Деятельность кинокомиссий в различных регионах страны прописана в документах Фонда кино. Эти организации оказывают поддержку кинокомпаниям на всех этапах создания кинопроектов.

Среди прочего кинокомиссия в качестве посредника участвует в получении кинокомпаниями рибейтов — компенсационных платежей от правительства региона, осуществленных в пределах определенного процента от суммы затрат кинокомпании на съемки того или иного кинопроекта на территории региона. Размер рибейта устанавливается администрацией региона самостоятельно. Например, в Приморье и в Калиниградской области предусмотренный размер рибейта — 15% и 20% от затрат кинокомпании соответственно.

Отвечая на вопрос о получении кинокомпаниями рибейтов в Крыму, замминистра культуры региона отметил, что «в настоящее время вопрос о применении системы рибейтов не решен, так как существует множество спорных и проблемных вопросов, которые не могут быть решены в короткие сроки».