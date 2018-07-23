Ещё
В Крыму создали некоммерческую организацию для развития кино в регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Крыму создали некоммерческую организацию для развития кино в регионе 

Rambler News Service 1 час назад
В Крыму создали автономную некоммерческую организацию «Кинокомиссия Республики Крым» для привлечения инвестиций и развития кинопроизводства в регионе, сообщил RNS замминистра культуры Крыма Исмет Заатов.
«Для привлечения съемочных групп и развития кинопроизводства на территории республики Крым, привлечения инвестиций в регион и создания дополнительных рабочих мест на территории республики Крым создана Автономная некоммерческая организация «Кинокомиссия республики Крым»», — сообщил RNS Заатов.
Он пояснил, что организация получила свидетельство о государственной регистрации в конце мая.
По данным СПАРК, в это время в Крыму была зарегистрирована АНО «Кинокомиссия РК», учредителями которой являются три физических лица — Валерий Горенкин, Лариса Декушева и Константин Малолетнев. Первый, по данным СПАРК, является ректором Крымского университета культуры, искусств и туризма, Декушева — директор Ливадийского дворца-музея, а Малолетнев — бизнесмен, гендиректор и совладелец зарегистрированной в Челябинской области компании.
Деятельность кинокомиссий в различных регионах страны прописана в документах Фонда кино. Эти организации оказывают поддержку кинокомпаниям на всех этапах создания кинопроектов.
Среди прочего кинокомиссия в качестве посредника участвует в получении кинокомпаниями рибейтов — компенсационных платежей от правительства региона, осуществленных в пределах определенного процента от суммы затрат кинокомпании на съемки того или иного кинопроекта на территории региона. Размер рибейта устанавливается администрацией региона самостоятельно. Например, в Приморье и в Калиниградской области предусмотренный размер рибейта — 15% и 20% от затрат кинокомпании соответственно.
Отвечая на вопрос о получении кинокомпаниями рибейтов в Крыму, замминистра культуры региона отметил, что «в настоящее время вопрос о применении системы рибейтов не решен, так как существует множество спорных и проблемных вопросов, которые не могут быть решены в короткие сроки».
Rambler News Service: последние новости
Трамвай может стать первым беспилотным общественным транспортом в Москве Губернатор Московской области награжден ордером Серафима Саровского В цирке Омска прошли обыски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам130
Украина приготовилась перехватывать российские корабли101
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор132
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России66
Корабли НАТО зашли в Одессу104
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение