22 июля прикамские спасатели достали из воды тела двух утонувших мужчин

22 июля водолазы пермской краевой службы спасения достали из воды тела двух утонувших мужчин.

Как сообщается на сайте ГКУ ПКСС, первый вызов поступил из Александровского района. На озере Глубокое в посёлке Карьер-Известняк водолазы обнаружили тело погибшего. Его передали сотрудникам полиции.

В этот же день поисково-спасательная группа выехала в Березники на поиски ещё одного утонувшего мужчины. Его тело также передали сотрудникам полиции.

На прошлой неделе краевые спасатели четыре раза выезжали на поиски утонувших людей.

Спасатели напоминают об опасности на воде. Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то резкий перепад температуры может привести к трагедии. Приучать тело к холодной воде лучше постепенно, и ни в коем случае не бросаться в неё с разбега.

Другая опасность тоже связана с температурой воды — это судороги. Судорога может парализовать любую часть тела. Если паниковать и пытаться быстрее плыть к берегу, страх и напряжение усилят судороги. Лучше позвать кого-нибудь на помощь и попробовать размять сведенное судорогой место. Действуя спокойно, можно быстрее выбраться из воды.