Ещё
22 июля прикамские спасатели достали из воды тела двух утонувших мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

22 июля прикамские спасатели достали из воды тела двух утонувших мужчин 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
22 июля водолазы пермской краевой службы спасения достали из воды тела двух утонувших мужчин.
Как сообщается на сайте ГКУ ПКСС, первый вызов поступил из Александровского района. На озере Глубокое в посёлке Карьер-Известняк водолазы обнаружили тело погибшего. Его передали сотрудникам полиции.
В этот же день поисково-спасательная группа выехала в Березники на поиски ещё одного утонувшего мужчины. Его тело также передали сотрудникам полиции.
На прошлой неделе краевые спасатели четыре раза выезжали на поиски утонувших людей.
Спасатели напоминают об опасности на воде. Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то резкий перепад температуры может привести к трагедии. Приучать тело к холодной воде лучше постепенно, и ни в коем случае не бросаться в неё с разбега.
Другая опасность тоже связана с температурой воды — это судороги. Судорога может парализовать любую часть тела. Если паниковать и пытаться быстрее плыть к берегу, страх и напряжение усилят судороги. Лучше позвать кого-нибудь на помощь и попробовать размять сведенное судорогой место. Действуя спокойно, можно быстрее выбраться из воды.
АиФ Пермь: последние новости
Когда ждать Красной Луны? Разыскивается мужчина из Пермского края, который уехал на лечение и пропал С 17 по 22 июля в некоторых районах Перми отключат воду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам130
Украина приготовилась перехватывать российские корабли97
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор128
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России67
Корабли НАТО зашли в Одессу99
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение