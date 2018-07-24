С Эдрианом Броуди и Наташей Поли: DJ Smash отдыхает в Италии после суда

Сейчас музыкант Андрей Ширман отдыхает на итальянском городе Портовенере. Время на отдыхе музыкант проводит в компании своей подруги — известной пермячки Наташи Поли и ее дочери. Кроме того, компанию знаменитым пермякам составил американский актер Эдриан Броуди. Общий снимок DJ Smash выложил в свой Instagram.

— Остров «Венера» — сплошные приключения! — подписал фото Андрей Ширман.

Накануне стало известно, что экс-депутат Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич, осужденные за избиение Андрея Ширмана, намерены обжаловать приговор Ленинского районного суда Перми, приговорившего их к двум годам колонии-поселении.

О том, как проходил судебный процесс и как суд выносил приговор Телепневу и Ванкевичу мы следили в режиме онлайн.