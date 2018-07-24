Ещё
С Эдрианом Броуди и Наташей Поли: DJ Smash отдыхает в Италии после суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С Эдрианом Броуди и Наташей Поли: DJ Smash отдыхает в Италии после суда 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Публикация от Smash (@djsmash) 23 Июл 2018 в 6:58 PDT  DJ Smash выложил в свой Instagram фото с моделью Наташей Поли и голливудским актером и продюсером Эдрианом Броуди, который известен по фильмам «Пианист», «Таинственный лес», «Пиджак» и «Кинг-Конг».
Сейчас музыкант Андрей Ширман отдыхает на итальянском городе Портовенере. Время на отдыхе музыкант проводит в компании своей подруги — известной пермячки Наташи Поли и ее дочери. Кроме того, компанию знаменитым пермякам составил американский актер Эдриан Броуди. Общий снимок DJ Smash выложил в свой Instagram.
— Остров «Венера» — сплошные приключения! — подписал фото Андрей Ширман.
18 июля диджей не смог прилететь в Пермь на приговор экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу, которых обвиняли в его избиении. Тогда он сослался на запрет врачей на авиаперелеты. Тем не менее, ограничения медиков не помешали ему хорошо проводить время на курортах Средиземного моря.
Накануне стало известно, что экс-депутат Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич, осужденные за избиение Андрея Ширмана, намерены обжаловать приговор Ленинского районного суда Перми, приговорившего их к двум годам колонии-поселении.
О том, как проходил судебный процесс и как суд выносил приговор Телепневу и Ванкевичу мы следили в режиме онлайн.
59.ru: последние новости
В России составили график выходных на 2019 год. Как будут отдыхать пермяки? «Здесь может быть гостиница»: пермякам предлагают решить судьбу участка под ДК «Телта» «Хаски плачет»: в Перми ищут хозяина для пса, два дня просидевшего на привязи на стадионе «Молот»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов187
Основательница Femen покончила с собой96
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков62
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции219
Плеер.ру погубила отчетность23
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение