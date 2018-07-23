Избивший DJ Smash пермский экс-депутат обжалует приговор

Инцидент, переросший в уголовное дело, произошел в пермском ночном клубе «Дом Культуры» в феврале. Пьяный Ванкевич требовал очередное фото с музыкантом, на что получил отказ. Тогда промоутер и его друг Телепнев набросились на Ширмана с кулаками. Впоследствии у музыканта диагностировали открытый перелом челюсти, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

18 июля Ленинский райсуд Перми вынес Телепневу и Ванкевичу приговор. Оба получили по два года колонии-поселения, передает "Уралинформбюро"

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