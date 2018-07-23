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Дополнения к закону о капремонте обсудят депутаты ЗС НО 23 июля
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Дополнения к закону о капремонте обсудят депутаты ЗС НО 23 июля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Депутаты ЗС НО обсудят изменения в закон о капремонте на заседании комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 23 июля. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.
Согласно информации, изменения могут быть внесены в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».
В частности, при обращении собственников помещений в МКД или ответственного за содержание общего имущества, регоператора могут обязать осматривать общее домовое имущество, в котором проведен капремонт, чтобы выявить наступления гарантийного случая на услуги или работы.
Авторы законопроекта считают, что в спецкомиссию смогут войти лица, ответственные за содержание общего имущества собственников помещений в доме, представители органа местного самоуправления и подрядной организации.
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