Дополнения к закону о капремонте обсудят депутаты ЗС НО 23 июля

Депутаты ЗС НО обсудят изменения в закон о капремонте на заседании комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 23 июля. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.

Согласно информации, изменения могут быть внесены в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».

В частности, при обращении собственников помещений в МКД или ответственного за содержание общего имущества, регоператора могут обязать осматривать общее домовое имущество, в котором проведен капремонт, чтобы выявить наступления гарантийного случая на услуги или работы.

Авторы законопроекта считают, что в спецкомиссию смогут войти лица, ответственные за содержание общего имущества собственников помещений в доме, представители органа местного самоуправления и подрядной организации.