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Обновленные площадки, за которые голосовали на «Активном гражданине», получили жители Богородского
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Обновленные площадки, за которые голосовали на «Активном гражданине», получили жители Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Завершено благоустройство детских и спортивных площадок, за благоустройство которых жители района Богородское голосовали этой весной.
Завершены в Богородском благоустроительные работы детских и спортивных площадок, адреса которых и виды благоустройства выбрали активные жители района в ходе голосования на портале электронных референдумов «Активный гражданин». Все они состоят из нескольких зон и предназначены для горожан разного возраста.
Так целый городок появился по адресу: ул. Игральная, д. 4. Он напоминает пазлы, вокруг которых обустроены лестницы и горки. Здесь же смонтированы на резиновом покрытии качели и карусели, и удобные скамейки для мам и пап. Спортивный городок с тренажерами, который по утрам заполняется спортсменами и любителями здорового образа жизни из близлежащих домов, расположился в нескольких десятках метрах от горок.
Второй объект благоустройства, который выбрали активные богородчане, размещен по адресу: 3-я Гражданская, д. 6. Здесь детская площадка оформлена видами достопримечательностей Москвы: на горках установлены специальные красочные щиты. Для футболистов, волейболистов и баскетболистов предназначена спортивная площадка, расположенная за домом.
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