Обновленные площадки, за которые голосовали на «Активном гражданине», получили жители Богородского

Завершено благоустройство детских и спортивных площадок, за благоустройство которых жители района Богородское голосовали этой весной.

Завершены в Богородском благоустроительные работы детских и спортивных площадок, адреса которых и виды благоустройства выбрали активные жители района в ходе голосования на портале электронных референдумов «Активный гражданин». Все они состоят из нескольких зон и предназначены для горожан разного возраста.

Так целый городок появился по адресу: ул. Игральная, д. 4. Он напоминает пазлы, вокруг которых обустроены лестницы и горки. Здесь же смонтированы на резиновом покрытии качели и карусели, и удобные скамейки для мам и пап. Спортивный городок с тренажерами, который по утрам заполняется спортсменами и любителями здорового образа жизни из близлежащих домов, расположился в нескольких десятках метрах от горок.