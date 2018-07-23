Не доросли до демократии?

Часто можно услышать от некоторых представителей творческой интеллигенции о том, что у нашей страны «свой, особенный путь» и до демократии мы пока не доросли. И, словно под сурдинку, продолжают закручиваться гайки, отрезая нас от острова с названием «Гражданское общество». Отменяются выборы губернаторов и мэров, вычеркивается графа «против всех», убирается порог явки, запрещаются митинги (или переносятся на городские окраины), шьются уголовные дела за комментарии в Интернете, ограничивается влияние оппозиционных партий.

Кто-то этим положением доволен, желая «сохранить стабильность», но у нормального человека все это вызывает недоумение. Не для того ли в 1985 году мы приоткрыли окно в Европу и Америку, чтобы сегодня снова стараться его захлопнуть? И разве вводили гласность в СМИ, чтобы сегодня снова возвращаться к цензуре? А как быть с выборами — такой важной и неотъемлемой частью демократического государства? Никогда не забуду 1989 год, когда мы, мальчишками, бегали и агитировали за Юрия Барашкова — беспартийного доцента АЛТИ, решившего выиграть у терявшей свое влияние КПСС . В этом же году продул выборы нардепов СССР сам первый секретарь обкома партии Телепнев. А еще через пару лет канула в Лету и сама компартия.

Да, можно сказать, что те, относительно демократические 90-е многие сегодня вспоминают с ужасом. Вместе с долгожданной свободой пришли и проблемы в экономике, когда добрая половина страны была откинута в нищету. По этой причине в начале «нулевых» многие заговорили о необходимости регулирования демократии. Мол, наелись мы этой «тюрей», хотим теперь хороших и вкусных харчей, пускай и с барского стола. И получили что хотели: импортные машины в кредит вместо честных выборов, доступные продукты вместо свободы слова, Турцию Египет вместо возможности открыто критиковать власть. А еще через несколько лет и экономика развернулась к народу «задним местом»: замена льгот, рост доллара и евро, падающие цены на нефть, санкции, а теперь вот и возможное повышение пенсионного возраста.

Конечно, понятие «свобода» в России зачастую трактуется как «воля»: что хочу-то и ворочу. В этом плане мы действительно до демократии не доросли. Выбрали же в свое время юмориста Михаила Евдокимова губернатором Алтая или «невеселого» молочника Киселева в нашей родной Архангельской области . Видимо, голосовали сердцем, а не разумом. Но что видим сейчас? Никакого влияния россияне на ход политической жизни оказывать больше не могут. Предложили вам в главы региона или мэры некоего «дядю» — кушайте его с маслом и не ропщите. Не пришли на выборы — получите партийное большинство, которое всегда отличалось большей организованностью, чем оппозиция. Захотели митинговать — идите условно в Соломбалу или Майскую горку, не мешайте чиновникам работать в центре города.

Многие сегодня на выборы не ходят. «Да и без нас все решат» — это любимая отговорка пассивных граждан. А на выходе получаем низкую явку, когда 20-25 процентов избирателей решает судьбу своего города или региона. Теперь задумайтесь: кому эта низкая явка выгодна? Но доходит это до немногих, вот и оппозиционер Навальный призывал на выборы не ходить. Оказал «медвежью услугу» электорату. Давайте, сидите дома, без вас всех выберут.