Основной темой встречи главы управы с жителями стало озеленение района 

Плановая встреча жителей района Новогиреево с главой управы Александром Хрулёвом. Продолжалась более полутора часов. Несмотря на лето — сезон отпусков и дач — эта встреча собрала полный зал народу.
Глава управы Александр Хрулёв сделал сообщение на тему озеленения и ухода за зелёными насаждениями в районе. Эту тему жители района приняли близко к сердцу — как оказалось, во многих дворах этим летом появилась одна и та же проблема — недостаточный полив вновь посаженных кустарников и деревьев.
Глава управы дал поручение руководителю ГБУ «Жилишник» района Новогиреево Ольге Акимовой оперативно решить вопросы с поливом растений и проконтролировать регулярность поливов.
Вторая часть встречи была посвящена вопросам дорожного движения в районе и округе. На встрече присутствовал главный специалист дирекции организации дорожного движения ЦОДД Дмитрий Чужанов, и новогиреевцы воспользовались возможностью задать свои вопросы и высказать предложения напрямую представителю ЦОДД. Дмитрий Чужанов выслушал все вопросы и предложения жителей района, и записал их для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
Во встрече с населением также приняли участие руководитель ГУ ИС «Новогиреево Татьяна Лепендина, начальник ОМВД по району Новогиреево Дмитрий Склеймин, председатель Совета ОПОП Маргарита Каретко, старший инженер РОНПР № 3 ВАО ГУ МЧС Константин Мартемьянов, руководитель исполкома местного отделения политической партии „Единая Россия“ Анастасия Курлянчик, председатель Молодёжной палаты района Новогиреево Сергей Сафарян, заместители главы управы района Новогиреево, общественные советники района и депутаты Совета депутатов МО Новогиреево.
Фото — Александр Калугин.