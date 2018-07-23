Основной темой встречи главы управы с жителями стало озеленение района

Плановая встреча жителей района Новогиреево с главой управы Александром Хрулёвом . Продолжалась более полутора часов. Несмотря на лето — сезон отпусков и дач — эта встреча собрала полный зал народу.

Глава управы Александр Хрулёв сделал сообщение на тему озеленения и ухода за зелёными насаждениями в районе. Эту тему жители района приняли близко к сердцу — как оказалось, во многих дворах этим летом появилась одна и та же проблема — недостаточный полив вновь посаженных кустарников и деревьев.

Глава управы дал поручение руководителю ГБУ «Жилишник» района Новогиреево Ольге Акимовой оперативно решить вопросы с поливом растений и проконтролировать регулярность поливов.

Вторая часть встречи была посвящена вопросам дорожного движения в районе и округе. На встрече присутствовал главный специалист дирекции организации дорожного движения ЦОДД Дмитрий Чужанов, и новогиреевцы воспользовались возможностью задать свои вопросы и высказать предложения напрямую представителю ЦОДД. Дмитрий Чужанов выслушал все вопросы и предложения жителей района, и записал их для рассмотрения и принятия соответствующих решений.