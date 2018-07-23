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Стадионы мира — настоящие гиганты
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Стадионы мира — настоящие гиганты 

Рамблер 1 час назад
Одна из самых популярных в мире игр — футбол. Для проведения матчей, первенств и чемпионатов по футболу строятся стадионы. И среди этих сооружений есть настоящие гиганты-рекордсмены.
1. «Борг Эль-Араб» неподалёку от Александрии (Египет) вмещает 86 000 зрителей. Построенный в 2007 году стадион включает легкоатлетический трек, что позволяет проводить на нём не только футбольные матчи, но и соревнования по лёгкой атлетике.
2. «Камп Ноу», Барселона (Испания). Стадион футбольного клуба «Барселона» рассчитан на почти 100 000 зрителей. Строили стадион три года, а открыли в 1957 году. Сейчас это крупнейший стадион в Европе.
3. «Ацтека», Мехико (Мексика). 105 000 зрителей размещаются на четырёх ярусах, разделённых на семь секций. Крыша закрывает арену на 70 процентов. Именно здесь в 1986 году Диего Марадона забил самый известный и скандальный гол, прозванный «Рукой бога».
4. «Стадион Первого мая», Пхеньян (КНДР). Этот самый большой стадион в мире, открытый 1 мая 1989 года, готов принять 150 000 болельщиков. При взгляде сверху стадион напоминает цветок магнолии из-за 16 арок в основании конструкции. Визитная карточка «Стадиона Первого мая» — не спортивные соревнования, а красочные шоу с тысячами участников.
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