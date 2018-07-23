В Россотрудничестве назвали приоритеты работы агентства

"В нашей работе на ближайшую и, я полагаю, на дальнейшую перспективу я бы выделила два глобальных приоритета: молодежь и работа на постсоветском пространстве", — сказала она на совещании представителей Россотрудничества за рубежом, проходящем в Москве.

По ее словам, работа Россотрудничества должна опираться на понимание основной миссии агентства — нести традиционные ценности многонационального народа России в мир через культуру и образование.

Митрофанова добавила, что необходимо расширить и активизировать деятельность Россотрудничества в СНГ, развивать всеобъемлющие связи в культурно-гуманитарной области с народами постсоветского пространства.

"Принципиально важно включить в эту работу русские школы и университеты, представительства Фонда «Русский мир». (Важно) выстроить правильные отношения с нашими партнерами, чтобы добиваться синергетического эффекта", — подчеркнула она.