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В Россотрудничестве назвали приоритеты работы агентства
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Россотрудничестве назвали приоритеты работы агентства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова выделила два основных направления работы агентства на ближайшую и дальнейшую перспективу: работа с молодежью и на постсоветском пространстве.
"В нашей работе на ближайшую и, я полагаю, на дальнейшую перспективу я бы выделила два глобальных приоритета: молодежь и работа на постсоветском пространстве", — сказала она на совещании представителей Россотрудничества за рубежом, проходящем в Москве.
По ее словам, работа Россотрудничества должна опираться на понимание основной миссии агентства — нести традиционные ценности многонационального народа России в мир через культуру и образование.
Митрофанова добавила, что необходимо расширить и активизировать деятельность Россотрудничества в СНГ, развивать всеобъемлющие связи в культурно-гуманитарной области с народами постсоветского пространства.
"Принципиально важно включить в эту работу русские школы и университеты, представительства Фонда «Русский мир». (Важно) выстроить правильные отношения с нашими партнерами, чтобы добиваться синергетического эффекта", — подчеркнула она.
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