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В ФССП предложили уведомлять о приеме на работу должников
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В ФССП предложили уведомлять о приеме на работу должников 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Такое заявление прозвучало сегодня на круглом столе, посвященном взысканию алиментов, который прошел в Федеральной службе судебных приставов.
"Наш инструментарий ограничен, служба не занимается оперативно-разыскной деятельностью, мы работаем в исполнительном розыске и пользуемся материалами открытыми, — сказал Дмитрий Аристов. — Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность обязательного информирования нас работодателем о трудоустройстве на работу должника, в том числе должника по алиментам".
По его словам, кадровым службам будет это сделать достаточно просто: с помощью Банка данных исполнительных производств в онлайн-режиме. «Это составляет минуту — две времени. А для нашего взыскателя на территории всей страны для этого надо трудозатрат не один день», — пояснил директор ФССП.
Он отметил, что вопрос, конечно, дискуссионный. Но здесь нет речи об ограничении права на работу. «Уважающие себя организации сегодня и так проверяют кандидатов на наличие долгов, — подчеркнул глава ведомства. — Долг по алиментам не приговор, а условие жизненной ситуации. Не думаю, что возникнут проблемы с трудоустройством в этом случае». Но и новое руководство должно представлять, какие есть проблемы у человека, который будет у них работать. И приставы смогут гораздо быстрее выполнить свой долг.
Тем более, что служба судебных приставов и так узнает о трудоустройстве должника — когда тот получит первую зарплату, и информация дойдет до Пенсионного фонда. Оттуда обязательно сообщат приставам, так как запрос из ведомства там уже лежит. Но предлагаемый порядок просто сократит время, когда ребенок отца-алиментщика получит деньги.
Кроме того, служба судебных приставов предлагает рассмотреть вопрос, чтобы обязать и страховые организации информировать ведомство о всех полагающихся должнику страховых выплатах.
Круглый стол прошел под председательством директора ФССП России Дмитрия Аристова и члена комитета Совета Федерации по социальной политике Валентины Петренко с участием представителей заинтересованных федеральных органов государственной власти и правоохранительных структур.
Как рассказывают в ведомстве, на обсуждение были вынесены проблемы недобросовестного отношения к выполнению алиментных обязательств, своевременность и полнота выплат на содержание детей, повышение эффективности исполнения судебных решений о взыскании алиментов, а также предложения о создании дополнительных гарантий детям на получение средств на содержание от родителей.
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