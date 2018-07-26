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Ожесточенная драка тигра и льва в московском цирке попала на видео
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Ожесточенная драка тигра и льва в московском цирке попала на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Спустя время хищников удалось разнять дрессировщикам братьям Запашным.
В Цирке на проспекте Вернадского произошла ожесточенная драка между тигром и львом. Тигр неожиданно набросился на новенького обитателя цирка льва, чтобы доказать свое лидерство. Однако лев не растерялся и сразу же дал отпор.
Для того чтобы разнять животных, братьям Запашным пришлось пойти на крайние меры: несколько раз бросить в хищников тумбами и даже выстрелить в воздух.
Драка животных была запечатлена камерой цирка, после чего Аскольд Запашный опубликовал видео в своем Instagram.
Он отметил, что впервые стрелял из светошумогого оружия, однако эта мера была необходимой.
Дрессировщик добавил, что не обошлось без трудностей. После выстрела, орудие зацепилось за пояс, из-за чего дрессировщик упустил его и пистолет упал на арену. Отвлекаться в этой ситуации было крайне рискованно. К счастью, обошлось без жертв.
«Итог происшествия: нужны нитки и патроны», — заявил он.
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