Ожесточенная драка тигра и льва в московском цирке попала на видео

Спустя время хищников удалось разнять дрессировщикам братьям Запашным.

В Цирке на проспекте Вернадского произошла ожесточенная драка между тигром и львом. Тигр неожиданно набросился на новенького обитателя цирка льва, чтобы доказать свое лидерство. Однако лев не растерялся и сразу же дал отпор.

Для того чтобы разнять животных, братьям Запашным пришлось пойти на крайние меры: несколько раз бросить в хищников тумбами и даже выстрелить в воздух.

Драка животных была запечатлена камерой цирка, после чего Аскольд Запашный опубликовал видео в своем Instagram.

Он отметил, что впервые стрелял из светошумогого оружия, однако эта мера была необходимой.

Дрессировщик добавил, что не обошлось без трудностей. После выстрела, орудие зацепилось за пояс, из-за чего дрессировщик упустил его и пистолет упал на арену. Отвлекаться в этой ситуации было крайне рискованно. К счастью, обошлось без жертв.

«Итог происшествия: нужны нитки и патроны», — заявил он.