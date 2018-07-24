Братья Запашные дали интервью о схватке тигра и льва в московском цирке 

Зрители, которые побывали в Цирке на проспекте Вернадского, стали свидетелями жестокой схватки между тигром и львом. То, что это не было частью представления, они стали понимать только после того, как на арене прозвучал выстрел: братьям Запашным пришлось применить крайние меры.
На глазах зрителей, тигр на прыгнул на льва. Братьям Запашным пришлось разнимать хищников, бросая тумбы. Едва отбили атаку тигра, обиженный царь зверей решил отомстить. Его реванш прервали выстрелом в воздух холостыми патронами.
Дрессировщики позже пояснили, что это были мужские разборки. Тигр, который постоянно является зачинщиком драк, решил показать новенькому льву, кто тут хозяин. Напал неожиданно. Лев, хоть и сильнее физически, но еще неопытный в схватках, не успел дать отпор сразу. Если бы их не разняли, драка могла закончиться трагедией. Эдгард Запашный, дрессировщик: «Если первое животное сделало бы правильный захват, то скорее всего, он его задушил бы, если бы мы не вмешались». Разборки на манеже заняли считаные секунды, зрители не успели даже испугаться. Хотя они в любом случае были в безопасности, благодаря специальной сетке, которая удержит любого хищника. Фото: vm.ru