Ещё
Братья Запашные дали интервью о схватке тигра и льва в московском цирке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Братья Запашные дали интервью о схватке тигра и льва в московском цирке 

Вестник района Гагаринский 47 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Зрители, которые побывали в Цирке на проспекте Вернадского, стали свидетелями жестокой схватки между тигром и львом. То, что это не было частью представления, они стали понимать только после того, как на арене прозвучал выстрел: братьям Запашным пришлось применить крайние меры.
На глазах зрителей, тигр на прыгнул на льва. Братьям Запашным пришлось разнимать хищников, бросая тумбы. Едва отбили атаку тигра, обиженный царь зверей решил отомстить. Его реванш прервали выстрелом в воздух холостыми патронами.
Дрессировщики позже пояснили, что это были мужские разборки. Тигр, который постоянно является зачинщиком драк, решил показать новенькому льву, кто тут хозяин. Напал неожиданно. Лев, хоть и сильнее физически, но еще неопытный в схватках, не успел дать отпор сразу. Если бы их не разняли, драка могла закончиться трагедией. Эдгард Запашный, дрессировщик: «Если первое животное сделало бы правильный захват, то скорее всего, он его задушил бы, если бы мы не вмешались». Разборки на манеже заняли считаные секунды, зрители не успели даже испугаться. Хотя они в любом случае были в безопасности, благодаря специальной сетке, которая удержит любого хищника. Фото: vm.ru
Вестник района Гагаринский: последние новости
Христианское богослужение прошло в Андреевском монастыре В рейтинг ARWU впервые смог войти Губкинский университет В южном Бутово прошла предлагали обменять сигареты на яблоки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост336
Умер советник Путина31
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение