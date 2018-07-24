Братья Запашные дали интервью о схватке тигра и льва в московском цирке

Зрители, которые побывали в Цирке на проспекте Вернадского, стали свидетелями жестокой схватки между тигром и львом. То, что это не было частью представления, они стали понимать только после того, как на арене прозвучал выстрел: братьям Запашным пришлось применить крайние меры.

На глазах зрителей, тигр на прыгнул на льва. Братьям Запашным пришлось разнимать хищников, бросая тумбы. Едва отбили атаку тигра, обиженный царь зверей решил отомстить. Его реванш прервали выстрелом в воздух холостыми патронами.