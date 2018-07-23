Ещё
В Волгоградской области нашли «Село 21 века»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Волгоградской области нашли «Село 21 века» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Солодушинское сельское поседение Николаевского района стало победителем всероссийского конкурса «Село 21 века». Главе предстоит участвовать в форуме «Социальное развитие села — основа территориального развития Российской Федерации» в Москве.
Цель конкурса — найти успешные, перспективные территории, чей опыт может стать примером для других. В нем приняли участие 114 сельских поселения из 33 регионов. Конкурс организовал Российский союз сельской молодежи при поддержке Минсельхоза, Общественной палаты РФ и комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Госдумы.
Солодушино вместе с другими победителями представит свои наработки в Совете Федерации, по итогам будет также издана брошюра с описанием лучших практик перспективно-ориентированного развития сельских населенных пунктов.
Солодушино — одно из старейших сел Заволжья и всей Волгоградской области. Оно основано в 1708 году переселенцами с Полтавщины.
«Сегодня в нашем сельском поселении проживает 1500 человек. Именно благодаря людям, которые хотят видеть свою малую родину прекрасным местом, удалось за очень короткий срок очень многое сделать для комфорта и красоты, — цитирует главу поселения Елену Токареву ИА «Высота 102». — Появилась спортивная площадка с тренажерами, о которой мечтали много лет, благоустроили парк «Молодежный»: выложили брусчатку, привели в порядок летнюю сцену, подключили электричество, установили малые архитектурные формы. Теперь всех отдыхающих в парке встречает дядя Федор из известного мультфильма и другие известные персонажи. Отремонтировали памятники Владимиру Ленину и погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны землякам. Построили и площадку для пляжного волейбола. И, конечно, высадили клумбы с цветами. Люди помогали выкорчевывать старые деревья, вывозить мусор, приносили саженцы и цветочную рассаду».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Раздвоение завода. Как в Волгограде «Красный Октябрь» разошелся с «Баррикадами» На новгородском мясокомбинате выявлен вирус африканской чумы свиней Дубровский назначил новых начальников вместо задержанных Бахаева и Алейниковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам130
Украина приготовилась перехватывать российские корабли101
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор132
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России66
Корабли НАТО зашли в Одессу104
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение