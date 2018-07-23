В Волгоградской области нашли «Село 21 века» 

Солодушинское сельское поседение Николаевского района стало победителем всероссийского конкурса «Село 21 века». Главе предстоит участвовать в форуме «Социальное развитие села — основа территориального развития Российской Федерации» в Москве.
Цель конкурса — найти успешные, перспективные территории, чей опыт может стать примером для других. В нем приняли участие 114 сельских поселения из 33 регионов. Конкурс организовал Российский союз сельской молодежи при поддержке Минсельхоза, Общественной палаты РФ и комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Госдумы.
Солодушино вместе с другими победителями представит свои наработки в Совете Федерации, по итогам будет также издана брошюра с описанием лучших практик перспективно-ориентированного развития сельских населенных пунктов.
Солодушино — одно из старейших сел Заволжья и всей Волгоградской области. Оно основано в 1708 году переселенцами с Полтавщины.
«Сегодня в нашем сельском поселении проживает 1500 человек. Именно благодаря людям, которые хотят видеть свою малую родину прекрасным местом, удалось за очень короткий срок очень многое сделать для комфорта и красоты, — цитирует главу поселения Елену Токареву ИА «Высота 102». — Появилась спортивная площадка с тренажерами, о которой мечтали много лет, благоустроили парк «Молодежный»: выложили брусчатку, привели в порядок летнюю сцену, подключили электричество, установили малые архитектурные формы. Теперь всех отдыхающих в парке встречает дядя Федор из известного мультфильма и другие известные персонажи. Отремонтировали памятники Владимиру Ленину и погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны землякам. Построили и площадку для пляжного волейбола. И, конечно, высадили клумбы с цветами. Люди помогали выкорчевывать старые деревья, вывозить мусор, приносили саженцы и цветочную рассаду».