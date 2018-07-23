Жительница Челябинска назовет щенков бельгийской овчарки в честь звезд ЧМ по футболу

Челябинская заводчица Светлана Май будет продавать породистых щенков-футболистов. Восемь тервюренов (это бельгийская овчарка) появились на свет чуть больше месяца назад — как раз в начале Чемпионата мира по футболу. «Я смотрела матчи буквально со щенками на руках», — говорит хозяйка собак. Чемпионат Светлане понравился и в память о «красивом футболе» она решила назвать малышей в честь выдающихся игроков разных сборных. Так, в ее квартире запищали Акинфеев, Дзюба, Абате, Варан и другие.

— Сначала, конечно, как и вся страна, болела за Россию , а потом в финале за Францию . Скажу как девочка, мне просто французы более симпатичны, к тому же у меня друзья живут во Франции, — рассказала «Хорошим новостям» Светлана Май.

Впрочем, не все так просто. По правилам Российской кинологической федерации, в клубе, где будут регистрировать щенков и выдавать им паспорта,: собак нужно называть на определенную букву — ту, что значится следующей в журнале для записи помета. Светлане и ее тервюренам согласно очереди досталась «В». Теперь заводчице придется пофантазировать: например, Виват Дзюба, Великолепный Игорь, Вау Абате. А, скажем, с Рафаэлем Вараном или Венсаном Жан Мпуа Компани никаких трудностей вообще не возникнет.

Пока женщина дала спортивные имена не всем четвероногим «футболистам»: советуется с друзьями, интересуется, не будут ли против новые хозяева. Многие из них улыбаются задумке заводчицы и соглашаются. Продавать маленьких бельгийских овчарок Светлана собирается по 20 000 рублей. Женщина объясняет: порода не самая популярная, зато родители звездные, титулованные.

— Папа щенков — финн, один из самых титулованных кобелей в Европе. Он чемпион десятков стран, неоднократный чемпион Европы, Евразии и мира. Хозяин с собакой живут в Москве , специально к ним летали, — говорит Светлана.

Через две недели хвостатые «игроки» получат паспорта, а через месяц их передадут в руки хозяев-"тренеров". Заводчица отмечает, что тервюрены — очень активные собаки и отличные ученики: подойдут хоть для танцев, хоть для спасательных операций, хоть для спортивных соревнований.