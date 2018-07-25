В 2018 году на Кубани намерены собрать 18 тыс. тонн столового винограда

Как отметили в управлении виноградарства и винодельческой промышленности региона, планы удастся реализовать, если для этого будут благоприятные погодные условия.

Из-за жаркой погоды сбор урожая начался на 10 дней раньше обычных сроков.

«В Краснодарском крае 500 га занимают молодые виноградники. Всего же ароматной ягодой столовых сортов засажено около 4,4 тысяч га», — сообщает пресс-служба администрации региона.