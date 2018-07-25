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В 2018 году на Кубани намерены собрать 18 тыс. тонн столового винограда
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В 2018 году на Кубани намерены собрать 18 тыс. тонн столового винограда 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Как отметили в управлении виноградарства и винодельческой промышленности региона, планы удастся реализовать, если для этого будут благоприятные погодные условия.
Из-за жаркой погоды сбор урожая начался на 10 дней раньше обычных сроков.
«В Краснодарском крае 500 га занимают молодые виноградники. Всего же ароматной ягодой столовых сортов засажено около 4,4 тысяч га», — сообщает пресс-служба администрации региона.
Напомним, Кубань среди регионов России занимает первое место по производству винограда.
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