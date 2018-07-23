В библиотеке №37 на Дубнинской пройдет встреча с писательницей Еленой Триандофиловой

Мероприятие состоится 26 августа в выставочном зале. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— На встрече Елена Триандофилова, написавшая книгу о том, как простить человека, ответит на все вопросы, которые интересуют читателей. В своей книге она приводит жизненные примеры, убеждает нас в разрушительной силе злопамятства и призывает всех людей к прощению их обидчиков. Она дает мудрые советы, как научиться прощать, — рассказал представитель администрации.

Регистрации на мероприятие не требуется, вход свободный, приглашаются все желающие. Библиотека № 37 находится по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. Начало мероприятия в 14.00. (мю)