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В библиотеке №37 на Дубнинской пройдет встреча с писательницей Еленой Триандофиловой
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В библиотеке №37 на Дубнинской пройдет встреча с писательницей Еленой Триандофиловой 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Мероприятие состоится 26 августа в выставочном зале. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— На встрече Елена Триандофилова, написавшая книгу о том, как простить человека, ответит на все вопросы, которые интересуют читателей. В своей книге она приводит жизненные примеры, убеждает нас в разрушительной силе злопамятства и призывает всех людей к прощению их обидчиков. Она дает мудрые советы, как научиться прощать, — рассказал представитель администрации.
Регистрации на мероприятие не требуется, вход свободный, приглашаются все желающие. Библиотека № 37 находится по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. Начало мероприятия в 14.00. (мю)
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