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В филиале психоневрологического центра имени Соловьева проведут капремонт
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В филиале психоневрологического центра имени Соловьева проведут капремонт 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Капитальный ремонт проведут в здании филиала научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева на западе столицы. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
По данным ведомства, ремонтные работы пройдут в 10-этажном здании на Новорублевской улице в столичном районе Кунцево. Как уточнил Леонов, специалисты установят в помещениях центра новые двери, заменят перегородки и обновят внутреннюю отделку. «В вестибюле главного входа уложат на пол гранитные плиты с противоскользящим покрытием, стены облицуют мраморными плитами», — добавил глава Москомэкспертизы.
Кроме того, прилегающую к зданию территорию благоустроят. Там отремонтируют проезды и тротуары, уложат асфальтовые дорожки. Проект также предусматривает создание газонов и установку скамеек и урн. По словам Валерия Леонова, строительство новых больниц и поликлиник, а также капремонт существующих медучреждений является одним из приоритетных направлений в работе столичных властей.
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