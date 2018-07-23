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На Зелёном проспекте отремонтировали светофор
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

На Зелёном проспекте отремонтировали светофор 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Дептранс оперативно отреагировал на сообщение о неисправности в работе светофорного объекта, расположенного на Зелёном проспекте.
Жжительница района Новогиреево Людмила Симанкова написала сообщение на портал мэра Москвы «Наш город». В заявлении жительницы говорится, что вышел из строя светофор на пешеходном переходе через Зелёный проспект около трамвайной остановки «Зелёный проспект, 65. Центр госуслуг».
Об устранении неисправности заявительница получила уведомление за подписью заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова. В официальном ответе, в частности, сообщается о том, что на указанном светофорном объекте было устранено короткое замыкание сигнального кабеля.
В настоящее время светофор исправен, что подтвердила автор обращения.
Фото — Портал «Наш город».
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