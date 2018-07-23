ООО «КВС» приступило к строительству водовода по улице Ипподромная

В рамках реализации концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Саратова специалисты компании приступили к замене аварийного участка водовода по улице Ипподромная от Шехурдина до школы №46, сообщает пресс-служба компании.

В рамках реконструкции в работу будет введен водопровод d560 протяженностью 720 м. Все новые участки водосетей выполняются из соответствующих санитарным и экологическим требованиям полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет. При строительстве сетей применяется метод горизонтально направленного бурения — бестраншейный способ прокладки подземных коммуникаций с использованием специальных буровых установок, что позволяет максимально сохранить благоустройство территории.

Следующим этапом реконструкции водовода станет строительство участка трубопровода протяженностью 341 м в районе базы ЖилпромСтрой между улицами Шехурдина и Плодородная. Масштабное обновление участка системы водоснабжения позволит снизить аварийность и повреждаемость сетей, обеспечивая бесперебойность подачи питьевой воды жителям микрорайона.