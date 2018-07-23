«Трамп-цыпленок» в тюремной робе проплыл у побережья Сан-Франциско

НЬЮ-ЙОРК , 23 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин /. Десятиметровая надувная фигура «Трамп-цыпленок», изображающая 45-го американского президента в виде цыпленка в тюремной робе, в воскресенье проплыла вдоль берегов Сан-Франциско . Об этом сообщил телекомпании NBC организатор акции Даниэль Мортон.

По его словам, некоторые решения администрации нынешнего лидера США носят преступный характер. Мортон с единомышленниками провезли фигуру на палубе рыбацкого катера с надписью на корме «Транспорт тюрьмы Алькатрас».

Первый раз «Трамп-цыпленок» появился в Сан-Франциско в апреле 2017 года. В феврале этого года надувная фигура была установлена напротив Белого дома в Вашингтоне, а потом несколько раз проплывала в водах залива Сан-Франциско с заходом на остров Алькатрас. Мортон объявил свои акции благотворительным мероприятием с целью собрать $4 тыс.

Ранее два жителей штата Нью-Джерси за три дня собрали $10 тыс. пожертвований для создания по примеру британцев шестиметровой надувной фигуры, изображающей американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке.

Надувной Трамп более недели назад поднялся в воздух над Парламентской площадью в Лондоне. На создание фигуры граждане собрали £16 тыс. (более $21 тыс.). Позже их инициативе дал «зеленый свет» мэр Лондона Садик Хан, который несколько раз резко критиковал Трампа.