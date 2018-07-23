Эксперты положительно оценили экономический эффект от льготных энерготарифов в ДФО

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке, который заработал в пяти из девяти регионов округа с 1 июля прошлого года, положительно повлиял на улучшение бизнес-климата и социально-экономической ситуации в субъектах макрорегиона, считают опрошенные ТАСС представители властей и эксперты.

Ранее вице-премьер РФ , полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил в рамках развития Дальнего Востока сохранить механизм по выравниванию тарифов на электроэнергию в регионе до 2028 года. По его словам, продление механизма необходимо для того, чтобы дать время инвесторам на окупаемость своих проектов. Однако в Минэнерго РФ считают, что преждевременно принимать решения о продлении периода действия механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке.

В первый год действия механизма тарифы на электроэнергию для бизнеса в Якутии снизились на 58%, сообщил ТАСС и.о. председателя правительства региона Владимир Солодов . «В переводе на простой язык, предприниматели сократили расходы более чем в два раза. Эти средства идут на развитие бизнеса, инвестиций в производство. На 12% увеличено потребление электроэнергии по итогам первого квартала 2018 года. Позитивные результаты мы видим по темпам экономического роста и промышленного производства», — сказал он, отметив, что нельзя рассчитывать на мгновенный макроэкономический эффект.

Опыт Камчатки

Снижение цен на электрическую энергию в Камчатском крае за год составило более чем 33%, сказал ТАСС министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев . «Эта мера помогла сэкономить региону 5 млрд рублей в год, поскольку ранее Камчатка субсидировала стоимость энерготарифа из регионального бюджета. Сейчас эти средства направлены на софинансирование ряда проектов, повышение заработной платы для работников социальной сферы, развитие горнорудной сферы и рыбопереработки», — отметил Коростелев.

"Снижение тарифа до среднероссийского уровня почувствовали как региональный бюджет, так и коммерческие предприятия. Наши коллеги из энергетических компаний отмечают, что благодаря этой мере в регионе отмечается увеличение количества подключений потребителей к энергосетям. Это приведет к полной загрузке имеющихся мощностей и снижению стоимости электроэнергии в целом. Коммерческие предприятия теперь имеют возможность вкладывать больше средств в развитие собственного производства", — отметил министр.

Он добавил, что регион будет поддерживать инициативу продления действия усредненного тарифа еще на семь лет. «Сейчас многие инвесторы начали разрабатывать долгосрочные бизнес-планы, и отмена этой инициативы может привести к их пересмотру. Сейчас на Камчатке готовятся к реализации несколько масштабных проектов, для которых крайне важна стоимость электроэнергии», — подчеркнул он.

Для получения более высокого эффекта необходимо продлить срок действия льготных тарифов на десять лет, уверена доктор экономических наук, профессор СВФУ Туяра Гаврильева. «Это позволит предприятиям инициировать новые инвестиционные проекты, вкладывать средства не только на обеспечение текущей деятельности, [но и] на модернизацию и расширение производства. Не имея гарантии долгосрочной работы механизма, невозможно принимать такие инвестиционные решения», — полагает эксперт.