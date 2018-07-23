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Работа двух трамвайных маршрутов в СВАО временно изменена
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Работа двух трамвайных маршрутов в СВАО временно изменена 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Из-за ремонта путей на улице Бориса Галушкина в СВАО изменены маршруты трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Так, трамвай № 11 будет следовать от 16-й Парковой улицы до Ростокинского проезда, далее до Сокольнической Заставы, маршрут трамвая № 25 отменяется», — говорится в сообщении.
Одновременно организуется временный маршрут автобуса № 011 ВДНХ (южн.) — Богородское. Автобусы поедут вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками.
Отметим, что изменения действуют с 18 июля до того момента, когда ремонт путей будет окончен.
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