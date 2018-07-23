Работа двух трамвайных маршрутов в СВАО временно изменена

Из-за ремонта путей на улице Бориса Галушкина в СВАО изменены маршруты трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Так, трамвай № 11 будет следовать от 16-й Парковой улицы до Ростокинского проезда, далее до Сокольнической Заставы, маршрут трамвая № 25 отменяется», — говорится в сообщении.

Одновременно организуется временный маршрут автобуса № 011 ВДНХ (южн.) — Богородское . Автобусы поедут вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками.

Отметим, что изменения действуют с 18 июля до того момента, когда ремонт путей будет окончен.