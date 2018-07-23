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Московская печатная фабрика получит почётную грамоту СФ
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Московская печатная фабрика получит почётную грамоту СФ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации направит почётную грамоту Московской печатной фабрике в связи с её столетним юбилеем. Соответствующее решение было принято Комитетом палаты по Регламенту и организации парламентской деятельности в понедельник.
«Предлагается направить почётную грамоту Совета Федерации Московской печатной фабрике в связи с её столетием», — сказал глава комитета Андрей Кутепов.
Свою историю Московская печатная фабрика начала с эвакуации Экспедиции заготовления государственных бумаг из Петрограда в Москву в 1918 году. Через год был создан Гознак, который объединил уже имеющиеся к тому времени Московскую, Петроградскую и Пензенскую фабрики заготовления государственных бумаг.
Московская печатная фабрика сразу же включилась в работу. Уже в 1921 году было выпущено более 3 тысяч денежных знаков. В том же году Гознак выпустил первые марки советской власти.
На марках РСФСР из серии «Символы рабочего труда», выпущенных номиналом 5, 500 и 1000 рублей, впервые было указано новое наименование государства. Также впервые в мировой истории на марках появились изображения обычных людей — рабочих, крестьян, красноармейцев.
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