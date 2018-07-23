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Новый тренер «Торпедо» назвал своего самого известного российского подопечного
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Новый тренер «Торпедо» назвал своего самого известного российского подопечного 

Чемпионат.com 2 часа назад
Новый тренер по физической подготовке «Торпедо» Бретт Линкер рассказал о подготовке команды к сезону КХЛ, назвал своего самого известного подопечного, а также поделился впечатлениями от переезда в Россию.
«Первые впечатления? Всё отлично, мы тренируемся всего несколько дней, но мне нравится то, что я вижу. Ребята тренируются изо всех сил, и это здорово. Мой тренерский опыт включает в себя очень много канадского хоккея. Я работал с игроками хоккейных школ, североамериканских колледжей, OHL, NCAA и НХЛ. Рад, что теперь настала очередь поработать с «Торпедо». Это будет непростой сезон, но у меня есть, что предложить команде.
Кто мой самый известный подопечный? Для российских болельщиков самым популярным является Андрей Василевский, с которым мы работали на протяжении двух сезонов перед его переездом в «Тампу».
Решение переехать в Россию? Конечно, непросто решиться на такие изменения в жизни. Но я благодарен моей невесте, которая поддержала меня в очередной раз. Теперь Нижний — мой новый дом. У меня есть несколько друзей в России, которым очень понравилось моё решение. В ближайших планах — изучить достопримечательности города, а также попробовать легендарную русскую кухню», — сказал Линкер в эфире клубного телевидения.
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