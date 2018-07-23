Студенты из Ленинска-Кузнецкого побывают на местах гибели отряда Сухова

При поддержке фонда «СУЭК-Регионам» студенты ленинск-кузнецкого горнотехнического техникума побывают на местах гибели отряда Петра Сухова в Горном Алтае

Группа студентов Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума совместно с представителями совета молодежи компании СУЭК-Кузбасс в конце июля совершат историко-туристический поход к местам гибели в Горном Алтае сводного красноармейского отряда под командованием Петра Сухова. Грант на реализацию этого проекта выделен Фондом «СУЭК-Регионам».

В 2018 году исполняется сто лет легендарному походу и трагической гибели легендарного красногвардейского отряда под командованием Петра Федоровича Сухова.

Рейд суховцев по тылам белогвардейских соединений — одна из самых драматических страниц в истории гражданской войны в Сибири. Отряд П. Ф. Сухова был сформирован в конце мая 1918 года в шахтерском поселке Кольчугино (ныне город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области ). В начале июня двести кольчугинских красногвардейцев во главе с Суховым преодолели Салаирский хребет и прибыли в Барнаул , чтобы вместе с алтайским красногвардейцами продолжить борьбу за Советскую власть. 15 июня 1918 был формируется сводный отряд. Командиром выбрали П. Ф. Сухова. Было принято решение идти через Горный Алтай, Монголию Китай в Семиречье, на соединение с Красной Армией.

От станции Алтайская до деревни Тюнгур красногвардейцы Сухова прошли около двух тысяч километров. 54 дня продолжался рейд по территории четырех уездов, занятых белогвардейцами. 9 августа 1918 в горном ущелье за селом Тюнгур (Усть-Коксинский район Республики Алтай ) основная часть отряда попала в засаду и погибла. Участники нынешнего похода установят памятную доску непосредственно на месте последнего боя отряда Сухова в ущелье Байды (Бай-туу). Мероприятие поддержано Главой Республики Алтай Александром Бердниковым . «Проведение данной памятной акции имеет важное значение для сохранения нашей исторической памяти, воспитания молодого поколения и укрепления межрегиональных культурных связей», — говорится в письме организаторам похода.

Также группа побывает на братской могиле близ села Малая Иня (Онгудайский район Республики Алтай), где похоронена другая часть отряда под командованием Дмитрия Сулима.