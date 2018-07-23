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Грантовый фонд молодежного форума ПФО «iВолга-2018» составит 10 млн рублей
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Грантовый фонд молодежного форума ПФО «iВолга-2018» составит 10 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
По восьми направлениям конкурс проектов проводится Фондом содействия развитию гражданского общества в Приволжским федеральном округе при организационном участии дирекции молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». Грантовая поддержка каждой смены составит 1 млн рублей. Распределение грантового фонда происходит следующим образом: обладатель первого места в каждой из смен получает 300 тыс. руб. на реализацию проекта; конкурсантам присуждается по два вторых и по два третьих места, за которые участники получают по 200 и 150 тысяч соответственно. Также для участников предусмотрены поощрительные поездки и другие ценные призы.
Конкурс по направлению «Наука и образование» проводится дирекцией форума совместно с Федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации. Участники смогут выиграть до 2 млн рублей, если их проекты окажутся действительно эффективными. Здесь гранты по призовым местам распределились следующим образом — за первое победитель получает 300 тыс. руб., за второе — 200 тыс., за третье — 100 тыс. рублей.
Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» пройдет на фестивальной поляне на Мастрюковских озёрах в период с 26 июля по 4 августа. Форум Приволжского федерального округа «iВолга-208» проводится с 2013 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
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