Грантовый фонд молодежного форума ПФО «iВолга-2018» составит 10 млн рублей

По восьми направлениям конкурс проектов проводится Фондом содействия развитию гражданского общества в Приволжским федеральном округе при организационном участии дирекции молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». Грантовая поддержка каждой смены составит 1 млн рублей. Распределение грантового фонда происходит следующим образом: обладатель первого места в каждой из смен получает 300 тыс. руб. на реализацию проекта; конкурсантам присуждается по два вторых и по два третьих места, за которые участники получают по 200 и 150 тысяч соответственно. Также для участников предусмотрены поощрительные поездки и другие ценные призы.

Конкурс по направлению «Наука и образование» проводится дирекцией форума совместно с Федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации . Участники смогут выиграть до 2 млн рублей, если их проекты окажутся действительно эффективными. Здесь гранты по призовым местам распределились следующим образом — за первое победитель получает 300 тыс. руб., за второе — 200 тыс., за третье — 100 тыс. рублей.