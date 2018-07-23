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В рейтинг ARWU впервые смог войти Губкинский университет
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В рейтинг ARWU впервые смог войти Губкинский университет 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В рейтинге 2018 года вузы ранжированы по 54 предметам в инженерных, естественных науках, науках о жизни, медицинских и общественных науках. Всего было оценено более 4000 университетов одним из них стал Губкинский университет, который вошёл в число 17 университетов России по рейтинг у Global Ranking of Academiс Subjects (ARWU).
В шанхайский рейтинг смогли попасть: Томский политехнический университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», ФГАОУ ВО «СПбПУ», РХТУ им. Д. И. Менделеева, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, НИУ «БелГУ», Университет ИТМО, РЭШ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Новосибирский государственный университет.
МГУ имени М. В. Ломоносова РГУ и институт нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина заняли 401-500 позиции в предметной области «Химическая технология».
Эксперты считают, что рейтинг ARWU является одним из самых тяжелых для российских вузов. Для этого рейтинга в приоритете публикации в международном соавторстве и в высокорейтинговых журналах, наличие лауреатов самых престижных научных премий, включая Нобелевскую премию.
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