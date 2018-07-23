В рейтинг ARWU впервые смог войти Губкинский университет

В рейтинге 2018 года вузы ранжированы по 54 предметам в инженерных, естественных науках, науках о жизни, медицинских и общественных науках. Всего было оценено более 4000 университетов одним из них стал Губкинский университет, который вошёл в число 17 университетов России по рейтинг у Global Ranking of Academiс Subjects (ARWU).

МГУ имени М. В. Ломоносова РГУ и институт нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина заняли 401-500 позиции в предметной области «Химическая технология».

Эксперты считают, что рейтинг ARWU является одним из самых тяжелых для российских вузов. Для этого рейтинга в приоритете публикации в международном соавторстве и в высокорейтинговых журналах, наличие лауреатов самых престижных научных премий, включая Нобелевскую премию.