Кержаков: в России незаслуженно обделён вниманием юношеский и молодёжный футбол

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что в стране недостаточно внимания уделяется молодёжному футболу.

«Незаслуженно обделён вниманием юношеский и молодёжный футбол в стране. Хотелось бы, чтобы ему уделялось внимание. Каждый год проходят значимые события на этом уровне. Освещение этого уровня повышает интерес и детей, и родителей к футболу. Есть РПЛ, есть сборная, но есть и матчи юношеских сборных, о которых надо рассказывать», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

Напомним, о назначении Кержакова на пост главного тренера юношеской сборной России было объявлено в марте этого года. Со специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2019 года.