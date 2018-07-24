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Кержаков: в России незаслуженно обделён вниманием юношеский и молодёжный футбол
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Кержаков: в России незаслуженно обделён вниманием юношеский и молодёжный футбол 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Overtime.life
Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что в стране недостаточно внимания уделяется молодёжному футболу.
«Незаслуженно обделён вниманием юношеский и молодёжный футбол в стране. Хотелось бы, чтобы ему уделялось внимание. Каждый год проходят значимые события на этом уровне. Освещение этого уровня повышает интерес и детей, и родителей к футболу. Есть РПЛ, есть сборная, но есть и матчи юношеских сборных, о которых надо рассказывать», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Напомним, о назначении Кержакова на пост главного тренера юношеской сборной России было объявлено в марте этого года. Со специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2019 года.
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