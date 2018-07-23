Региональные власти заставят отвечать на критику жителей в соцсетях 

Кремлем инициирован запуск программы при помощи системы мониторинга «Инцидент менеджмент», задействовав которую можно отслеживать реакцию властей регионов на жалобы граждан в пяти социальных сетях, сообщает РБК.
По имеющейся информации, сейчас программа уже пробно используется в нескольких регионах. Что касается разработчика, то, согласно приведенным данным, им является компания «Медиалогия». Подробности уточняются.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как губернатор Приморья Андрей Тарасенко доложил президенту России Владимиру Путину о состоянии дел в регионе.