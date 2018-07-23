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15 новых яслей в Удмуртии намерены сдать к 18 ноября этого года
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

15 новых яслей в Удмуртии намерены сдать к 18 ноября этого года 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 15 новых яслей, которые должны построить в Удмуртии в рамках реализации государственной программы «Развитие образования», намерены сдать до 18 ноября этого года. Об этом в ходе своего выступления на аппаратном совещании органов госвласти заявил министр строительства и ЖКХ республики Иван Ястреб.
«Детские сады будут введены до 18 ноября этого года», — сказал руководитель министерства.
Он напомнил, что на возведения яслей в 2018 и 2019 годах будет выделено в общей сумме 1,36 млрд рублей: 1,12 млрд — федеральный бюджет, 258 млн — республиканский бюджет. В текущем году власти намерены освоить 780,4 млн рублей, в 2019 году — 579,4 млн  Всего в детских дошкольных учреждениях будет дополнительно ведено 2100 мест. В 2018 году — 1200 мест, в 2019 — 480 мест, еще 420 будет создано за счет перепрофилирования групп.
Новые объекты появятся в Воткинске, Сарапуле, Завьялово, Балезино, Игре, Кезе, Уве, Якшур-Бодье, Можге, Завьяловском районе. Работы на некоторых из них уже начались. Ясли буду строить по двум типовым проектам: в кирпичном и железобетонном исполнении. Они будут включать в себя 4 группы на 80 мест.
Отметим, что ранее в Минстрое «Сусанину» рассказали о том, что строительством будут заниматься частные инвесторы, которым земля будет отдана в аренду без проведения торгов. После окончания работ новые детские сады у инвестора за счет федеральных и региональных средств выкупит Удмуртия.
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