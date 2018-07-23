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Благодаря «GreenЛандии» в Мурино станет на 8 детских садов и 2 школы больше
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Благодаря «GreenЛандии» в Мурино станет на 8 детских садов и 2 школы больше 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
После завершения проектов Setl City «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» в Мурино откроются 8 новых детских садов и 2 общеобразовательные школы.
Два детских сада на 100 и 140 детей по адресу Воронцовский бульвар, 6 и бульвар Менделеева, 13 уже работают. Школа на 1175 человек введена в эксплуатацию, открытие запланировано 1 сентября.
На территории «GreenЛандия-1» введены в эксплуатацию еще два детских сада: по адресу Воронцовский бульвар, 10 и Петровский бульвар, 11, к. 2, рассчитанные на 100 и 140 мест.
В «GreenЛандии-2» также уже сданы два встроенных дошкольных учреждения, рассчитанные на 100 мест каждое: ул. Графская, 8 и Графская, 12.
Еще два детских сада на 100 мест каждый в «GreenЛандии-2» Setl City возведет вместе с корпусами 2.11 и 2.13 — жилые дома планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года и 4 квартале 2019 года соответственно.
Эксклюзивным брокером проектов «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» выступает «Петербургская Недвижимость».
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