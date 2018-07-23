Более 3800 обращений от нижегородцев поступило в Роспотребнадзор с начала года

За первое полугодие 2018 года в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области поступило более 3800 обращений потребителей, связанных с нарушением их прав. Как сообщает пресс-служба управления, доля таких обращений составила 54%.

По сравнению с прошлым годом в регионе стали больше жаловаться на вопросы долевого строительства, а также на дистанционную продажу товаров, услуг подвижной связи, гостиничных, финансовых, бытовых, культурно-развлекательных и платных медицинских услуг.

Отметим, что нижегородцы стали реже жаловаться на сферу ЖКХ, хотя она продолжает оставаться одной из самых проблемных. Снизилось число жалоб на туристические и платные образовательные услуги, микрофинансовую деятельность, техобслуживание автомобилей, сферу общественного питания.

В итоге Роспотребнадзором было дано более 2600 разъяснений законодательства и проведено свыше 90 проверок. Управление провело более 50 административных расследований, выдало пять предостережений. В ходе проверок были выявлены нарушения, после чего составлено 220 протоколов и направлено 91 исковое заявление в суды в защиту конкретных потребителей.

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В сфере федерального государственного контроля в области защиты прав потребителей проведено более 340 внеплановых проверок и выявлено более 1100 нарушений законодательства. По их результатам составлено более 900 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет более 46 миллионов рублей. В судебные инстанции направлено 60 дел об административных правонарушениях.

Большая часть обращений касается сферы розничной торговли. Граждане часто сообщают, что при обнаружении недостатков товаров их требования не удовлетворяются или этот процесс затягивается. Также многие обращения были связаны с продажей технически сложных товаров, мебели, продукции легкой промышленности. Регулярно поступают обращения от граждан, заключивших договоры через интернет и мобильные приложения. Нередко товары приобретаются через социальную сеть «Вконтакте». Потребители периодически сообщают об отказах в расторжении договоров купли-продажи товаров — в основном это постельные принадлежности, приобретенные в кредит.

На нарушение прав потребителей финансовых услуг поступило 301 обращение — они касаются навязывания услуг по страхованию жизни и здоровья, потере трудоспособности, дополнительных платных услуг и взимание комиссии. По-прежнему поступают жалобы на действия коллекторов.

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