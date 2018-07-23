Партпроект «Старшее поколение» помог ликвидировать очереди в дома-интернаты

— Партпроект начался с участия Партии в решении одной, но очень важной задачи: приведение в порядок стационарных учреждений социального обслуживания — психоневрологических интернатов, домов для престарелых и инвалидов. Именно «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение» провела мониторинг состояния социальной инфраструктуры в стране, подсчитала количество очередников в дома-интернаты — их тогда было больше 25 тысяч, добилась того, что в федеральном бюджете появилась строчка «Старшее поколение», что стала системной помощь Пенсионного фонда регионам в обновлении стационарных учреждений социального обслуживания. Сегодня в 32 регионах очередей уже нет», — рассказала Карелова.

По ее словам, перестройка и новое строительство интернатов для пожилых людей и инвалидов идет по всей стране. Отремонтировано свыше 1000 зданий, построено или реконструировано 54 дома-интерната.

— В 2018 году еще 16 будет введено в строй, — отметила вице-спикер Совета Федерации, добавив, что надеется на то, что «тема в скором времени будет исчерпана».

Карелова также сообщила, что в рамках партпроекта «Старшее поколение» был проведен мониторинг состояния госпиталей для ветеранов войн: «Их в настоящее время в нашей стране 63, на их базе открыто 38 гериатрических отделений и геронтологических центров», — сказала она.

В числе ближайших планов федеральный координатор партпроекта обозначила содействие в распространении опыта госпиталей в организации лечения и ухода за пожилыми людьми, взаимодействии с волонтерами.

«Будем стараться помогать развитию этих учреждений. В дальнейшем, возможно, каждый из госпиталей будет выполнять функцию гериатрического центра», — подчеркнула она.

Кроме того, в настоящий момент в качестве пилотных 7 регионов участвуют в проекте «Территория заботы», к концу текущего года к ним присоединятся еще 8 регионов, в том числе и Воронежская область.

В каждом из этих регионов реализуется свой индивидуальный план создания трехуровневой системы оказания социальной и медицинской помощи пожилым гражданам, которая учитывает разные аспекты пожилого и старческого возраста.

Главное, отметила Карелова, проект поддерживается людьми, в нем предусмотрены, в том числе, такие востребованные направления как развитие патронажной службы, помощь в семейном уходе.

Карелова напомнила, что в проект «Территория заботы» в регионах включены координаторы партпроекта «Старшее поколение».

«Они дали много ценных предложений, содействовали тесному взаимодействию социальных и медицинских служб, смежных ведомств, координации действий участников проекта, организовали общественный контроль за ходом проекта. Эту работу мы считаем постоянным и важнейшим на сегодня направлением проекта «Старшее поколение», — подчеркнула вице-спикер Совета Федерации.

В свою очередь лидер воронежских единороссов, спикер областной Думы Владимир Нетёсов отметил эффективность реализуемого в регионе партпроекта «Старшее поколение».

Он напомнил, что за последние годы в области построено семь домов-интернатов на 100 мест каждый с комфортными условиями проживания и повышенным качеством оказания социальных услуг.

В рамках проекта «Территория заботы» в регионе уже организованы и работают гериатрические кабинеты в поликлиниках и больницах города и области. Все обратившиеся пациенты получают специализированную консультативную помощь.

«Проект направлен на повышение качества жизни и благополучия граждан старшего поколения, их активного долголетия.

Наши активисты учат пожилых людей работать с компьютерами, рассказывают о мерах защиты от мошенников, благоустраивают территории домов-интернатов, личные участки пожилых людей.

При поддержке партпроекта активно развивается «серебряное» волонтерство.

Мы и в дальнейшем будем стремиться вовлекать старшее поколение воронежцев в активную интеллектуальную, творческую, общественную деятельность», — резюмировал Владимир Нетёсов.

Подробнее о ходе реализации партпроекта «Старшее поколение» — на сайте.