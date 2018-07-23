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На улице Свободы наградили призеров конкурса «Самый активный болельщик СЗАО»
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На улице Свободы наградили призеров конкурса «Самый активный болельщик СЗАО» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Итоги конкурса «Самый активный болельщик СЗАО» в торжественной обстановке подвели в КЦ «Салют» на улице Свободы. Призером вручены награды.
Из сотен снимков компетентное жюри отобрало 21 фотографию, в числе которых пять были признаны лучшими. Дипломы победителям вручил префект СЗАО Алексей Пашков.
— Уважаемые участники и гости! Хочу поблагодарить вас за высокий интерес к нашему фотоконкурсу. Мы получили свыше тысячи ярких и оригинальных фотографий от более чем пятисот участников. Вы посещали фан-зоны, делились своими впечатлениями, фотографировались с гостями столицы и устраивали свои мини-матчи. И сегодня я с удовольствием поздравляю наших победителей, — сказал префект СЗАО Алексей Пашков.
Напомним, фотоконкурс «Самый активный болельщик СЗАО» стартовал в середине июня и был приурочен к чемпионату мира по футболу. (ск)
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