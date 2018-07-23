На улице Свободы наградили призеров конкурса «Самый активный болельщик СЗАО»

Итоги конкурса «Самый активный болельщик СЗАО» в торжественной обстановке подвели в КЦ «Салют» на улице Свободы. Призером вручены награды.

Из сотен снимков компетентное жюри отобрало 21 фотографию, в числе которых пять были признаны лучшими. Дипломы победителям вручил префект СЗАО Алексей Пашков

— Уважаемые участники и гости! Хочу поблагодарить вас за высокий интерес к нашему фотоконкурсу. Мы получили свыше тысячи ярких и оригинальных фотографий от более чем пятисот участников. Вы посещали фан-зоны, делились своими впечатлениями, фотографировались с гостями столицы и устраивали свои мини-матчи. И сегодня я с удовольствием поздравляю наших победителей, — сказал префект СЗАО Алексей Пашков.

Напомним, фотоконкурс «Самый активный болельщик СЗАО» стартовал в середине июня и был приурочен к чемпионату мира по футболу. (ск)