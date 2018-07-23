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Стала известна вероятная причина пожара на городском рынке
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Стала известна вероятная причина пожара на городском рынке 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Пожар случился накануне за зданием Центрального универмага. По уточненным данным, огонь охватил складское помещение, где хранилось холодильное оборудование и рыбная продукция. Повреждены шины и растения из соседних складов. Вероятная причина возгорания — неисправность электропроводки холодильного оборудования.
На объект накануне выезжали 12 единиц техники и 33 человека личного состава. Огнем было охвачено около 120 квадратных метров. Первоначально пожару был присвоен второй уровень опасности, но в ходе ликвидации ранг операции был понижен. К месту ЧП также выезжали медики и полицейские. Пострадавших и погибших нет.
По предварительным данным, ущерб составил около 600 тысяч рублей, сберечь от огня удалось материальных ценностей примерно на 300 тысяч рублей.
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