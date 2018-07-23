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Онлайн плати — не копи долги
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Онлайн плати — не копи долги 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Онлайн-услуга была реализована и внедрена ЕРКЦ совместно с федеральным сервисом «ВсеПлатежи» в мае 2018 года.
Любой житель Дзержинска и Кстова, получающий квитанции от ЕРКЦ, может оплатить ЖКУ через Личный кабинет на сайте компании www.erkc-dzr.ru. В разделе «Оплата по квитанциям ООО „ЕРКЦ“ клиенту необходимо указать номер лицевого счета, сумму к оплате и период, за который вносится платеж, а также номер квитанции. В Личном кабинете есть возможность оплатить квитанцию ЕРКЦ за текущий месяц, а также квитанцию на оплату долга за отопление и горячую воду. В Личном кабинете клиент получает информацию о сроках поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды, установленных в его квартире, историю передачи показаний ИПУ через сайт, а также информацию о наличии долга по лицевому счету.
Кроме этого на сайте ЕРКЦ в разделе „Прочие платежи“ клиент может выбрать оплату и других услуг, в том числе мобильной связи, кредита и так далее. В данном случае система автоматически переведет его на сайт сервиса „ВсеПлатежи“. Внешняя комиссия может составлять от 0% до 3%.
»Произвести оплату коммунальных услуг без внешней комиссии жители Дзержинска и Кстова могут пока только по квитанциям ЕРКЦ, где указан расчетный счет нашей организации. Онлайн-оплата помогает сэкономить не только время, но и деньги: для клиентов-должников новый сервис стал отличным подспорьем в оперативном решении вопроса по оплате долга. Ведь вовремя оплаченная долговая квитанция — гарантия, что на жителя не направят документы в суд, его счет не будет арестован и ему не придется оплачивать помимо основного долга, еще пени и госпошлину», — отметил исполнительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.
Справка:
ООО «Единый расчетно-кассовый центр» приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в двух городах Нижегородской области: Дзержинске и Кстове.
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