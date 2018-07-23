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В СВАО составили рейтинг лифтовых хозяйств по итогам первого полугодия
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В СВАО составили рейтинг лифтовых хозяйств по итогам первого полугодия 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Очередной рейтинг лифтовых хозяйств за первые шесть месяцев текущего года составлен в СВАО. Напомним, проводить такой мониторинг поручил лично префект Валерий Виноградов; он уверен, что жители округа должны иметь четкое представление о том, как работает та, или иная компания, обслуживающая лифты в районах, с тем, чтобы сделать осознанный выбор в пользу подрядных организаций.
За 1 полугодие 2018 года в диспетчерские службы на сбои в работе лифтов поступило более 50 тысяч заявок, основная масса обращений на технические неисправности. Кстати, если сравнивать количество заявок с аналогичным периодом прошлого года, то они снизилось на 9%. Статистика показывает, что количество обращений на неисправность лифтового оборудования по основным трем организациям (ООО «СП Практика», ООО «МОС ОТИС» и ООО «Техкомплект») зависит от количества обслуживаемых лифтов. То есть, чем больше лифтов на обслуживании, тем больше сбоев.
Между тем, количество сбоев на один лифт в организациях приходится по-разному. Так, если у «крупного игрока» ООО «МОС ОТИС» — 1,35 сбоя на один лифт, при количестве 1006 объектов. То у «ЛИФТгаранта» при обслуживании 16 лифтов поступило 124 заявки, что составляет 7,75 сбоев на один лифт. Смягчает статистику только тот факт, что все заявки при этом устранялись без нарушений регламентных сроков. Оценка работы специализированных организаций по техническому обслуживанию лифтового оборудования была произведена по следующим критериям: количество сбоев по техническим причинам; сбоев, устраненных с нарушением срока; повторных сбоев, наличие длительных простоев и количество застреваний. Так, среди организаций, обслуживающих от 60 до 1000 лифтов наихудшие показатели по простоям, срокам устранения нарушений и нарушениям в технической части отмечено в ООО РСУ «Противовес», ООО «ТК МВК» и ООО Техкомплект». Указанные организации по совокупности нарушений имеют самые низкие показатели.
Среди организаций, обслуживающих менее 50 лифтов, антилидерами являются ООО «КомбоЛифт», ООО «ЛИФТгарант», ООО «Лифтек», ООО «Камлифт». Отдельно необходимо отметить, что 66% сбоев ООО «Лифтек» выполняются с нарушением регламентных сроков. Анализ деятельности лифтовых организаций вновь продемонстрировал, что маленьким организациям, не имеющим своих диспетчерских, производственную базу и персонал в достаточном объеме, сложно справляться с обслуживанием заявок.
Напомним, жители имеют полное право сменить организацию, обслуживающую лифты. Для этого необходимо провести собрание собственников с кворумом не менее 2/3 от общего количества собственников и проголосовать за смену организации. Протокол собрания необходимо представить в свою управляющую организацию. Для ТСЖ и ЖСК такая процедура проще: достаточно потребовать от правления расторгнуть договор с нерадивой организацией. Если вопрос никак не решается, то необходимо обратиться с жалобой в управу района и Жилинспекцию.
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