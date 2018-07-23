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Акции «Русала» подорожали на 16% после слухов о возможном снятии санкций
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Акции «Русала» подорожали на 16% после слухов о возможном снятии санкций 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Акции «Русала» и GDR En+ в начале торгов на Московской бирже в понедельник, 23 июля, выросли более чем на 16%.
Как передает «Интерфакс», ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о возможном снятии санкций с российской компании «Русал». По его словам, руководство компании направило в Минфин США свои предложения по поводу шагов, которые могут быть предприняты с целью отмены ограничений.
«Не буду вдаваться в детали, каковы эти предложения и как мы к ним относимся, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — сказал американский министр.
«Интерфакс» подчеркивает, что на фоне данных сообщений акции «Русала» и GDR En+ подорожали более чем на 16%. Так, в начале торгов на Московской бирже в понедельник, 23 июля, стоимость бумаг «Русала» выросла до 27,86 рубля за штуку (+16,6%), а депозитарные расписки на акции En+ подорожали до 362 рубля за штуку (+16,4%).
Напомним, ранее руководство компании «Русал» согласилось уйти в отставку для обхода антироссийских санкций со стороны США.
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