Акции «Русала» подорожали на 16% после слухов о возможном снятии санкций

Как передает «Интерфакс», ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о возможном снятии санкций с российской компании «Русал». По его словам, руководство компании направило в Минфин США свои предложения по поводу шагов, которые могут быть предприняты с целью отмены ограничений.

«Не буду вдаваться в детали, каковы эти предложения и как мы к ним относимся, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — сказал американский министр.

«Интерфакс» подчеркивает, что на фоне данных сообщений акции «Русала» и GDR En+ подорожали более чем на 16%. Так, в начале торгов на Московской бирже в понедельник, 23 июля, стоимость бумаг «Русала» выросла до 27,86 рубля за штуку (+16,6%), а депозитарные расписки на акции En+ подорожали до 362 рубля за штуку (+16,4%).

Напомним, ранее руководство компании «Русал» согласилось уйти в отставку для обхода антироссийских санкций со стороны США.