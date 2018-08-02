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NYT: Трамп заставил своих юристов продолжать согласование встречи с Мюллером
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NYT: Трамп заставил своих юристов продолжать согласование встречи с Мюллером 

ТАСС 20 минут назад
Фото: News.ru
НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пренебрег советами своих юрисконсультов и заставил их продолжить согласование условий возможной дачи показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.
По данным ее источников, Трамп хочет встретиться с Мюллером, поскольку абсолютно уверен в своей непогрешимости и в том, что ему удастся убедить спецпрокурора в том, что его разбирательство является охотой на ведьм. Юрисконсульты главы государства выступают категорически против встречи с Мюллером и его командой, против обсуждения наиболее щепетильных тем и дополнительной дачи показаний главой Белого дома. Все это, считают они, чревато юридическими осложнениями для президента, дачей показаний под присягой и выдвижением обвинений, поясняет издание.
Согласование условий возможной встречи президента и спецпрокурора длится уже около восьми месяцев. По данным издания, юристы готовы прекратить эти попытки, однако Трамп регулярно заставляет их продолжать переговоры, указывает издание. Как информировала в среду телекомпания ABC, Мюллер пошел на ряд небольших уступок, но обязательно хочет узнать у главы государства, чинил ли тот препятствия отправлению правосудия. Спецпрокурор намерен задавать свои вопросы устно и в письменной форме.
В среду Трамп потребовал от министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса немедленно прекратить упомянутое выше расследование. Генеральному прокурору «следует немедленно остановить эту фальсифицированную охоту на ведьм», написал президент в своем Twitter. Позднее пресс-секретарь политика Сара Сандерс уточнила, что запись главы государства в Twitter не следует воспринимать как распоряжение, обязательное к исполнению.
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