NYT: Трамп заставил своих юристов продолжать согласование встречи с Мюллером

По данным ее источников, Трамп хочет встретиться с Мюллером, поскольку абсолютно уверен в своей непогрешимости и в том, что ему удастся убедить спецпрокурора в том, что его разбирательство является охотой на ведьм. Юрисконсульты главы государства выступают категорически против встречи с Мюллером и его командой, против обсуждения наиболее щепетильных тем и дополнительной дачи показаний главой Белого дома. Все это, считают они, чревато юридическими осложнениями для президента, дачей показаний под присягой и выдвижением обвинений, поясняет издание.

Согласование условий возможной встречи президента и спецпрокурора длится уже около восьми месяцев. По данным издания, юристы готовы прекратить эти попытки, однако Трамп регулярно заставляет их продолжать переговоры, указывает издание. Как информировала в среду телекомпания ABC , Мюллер пошел на ряд небольших уступок, но обязательно хочет узнать у главы государства, чинил ли тот препятствия отправлению правосудия. Спецпрокурор намерен задавать свои вопросы устно и в письменной форме.