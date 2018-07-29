Адвокат Трампа не считает, что президент пытается твитами помешать расследованию Мюллера

"Создание помех правосудию с помощью твитов — это, по моему мнению, недейственно. Обычно такое вмешательство носит тайный, секретный, коррумпированный характер. Я внимательно изучил эти твиты, и в них нет ничего похожего на это", — приводит телеканал его слова.

Ранее газета The New York Times сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер проводит проверку твитов и заявлений Дональда Трампа на предмет доказательств попыток президента США замять расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

Согласно сведениям источников издания, Мюллер хочет подробно обсудить твиты президента с ним самим, если Трамп даст согласие явиться для дачи показаний. Такая беседа пока только согласовывается между юрисконсультами главы государства и спецпрокурором.

Расследованием предполагаемого российского вмешательства в предвыборную кампанию США 2016 года уже больше года занимается спецпрокурор Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля обвинения были выдвинуты еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.