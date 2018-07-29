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Адвокат Трампа не считает, что президент пытается твитами помешать расследованию Мюллера
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Адвокат Трампа не считает, что президент пытается твитами помешать расследованию Мюллера 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Твиты президента США Дональда Трампа не содержат информации, которую можно было бы расценить как попытку помешать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил в воскресенье адвокат главы государства Рудольф Джулиани в интервью CBS.
"Создание помех правосудию с помощью твитов — это, по моему мнению, недейственно. Обычно такое вмешательство носит тайный, секретный, коррумпированный характер. Я внимательно изучил эти твиты, и в них нет ничего похожего на это", — приводит телеканал его слова.
Ранее газета The New York Times сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер проводит проверку твитов и заявлений Дональда Трампа на предмет доказательств попыток президента США замять расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.
Согласно сведениям источников издания, Мюллер хочет подробно обсудить твиты президента с ним самим, если Трамп даст согласие явиться для дачи показаний. Такая беседа пока только согласовывается между юрисконсультами главы государства и спецпрокурором.
Расследованием предполагаемого российского вмешательства в предвыборную кампанию США 2016 года уже больше года занимается спецпрокурор Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля обвинения были выдвинуты еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
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