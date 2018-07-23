День работника торговли — какого числа в 2018 году

Примечательно, что в этот праздник чествуют не только работников торговли, но тружеников сферы услуг и ЖКХ.

День работника торговли — относительно молодой праздник, который, тем не менее, за свою короткую жизнь успел многое перенести. Он зародился в 1966 году и отмечался в четвертое воскресенье июля. Однако указ Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года перенес дату празднования на третье воскресенье марта.

Наконец, указ Президента РФ установил в 2013 году окончательную дату — четвертую субботу каждого июля.