Примечательно, что в этот праздник чествуют не только работников торговли, но тружеников сферы услуг и ЖКХ.
День работника торговли — относительно молодой праздник, который, тем не менее, за свою короткую жизнь успел многое перенести. Он зародился в 1966 году и отмечался в четвертое воскресенье июля. Однако указ Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года перенес дату празднования на третье воскресенье марта.
Наконец, указ Президента РФ установил в 2013 году окончательную дату — четвертую субботу каждого июля.
Несмотря на кажущуюся простоту, труд работников торговли далеко нелегок. Капризы покупателей, беспардонные разговоры по телефону в очереди, подброшенная в макароны селедка, съеденные в магазине продукты, детские истерики — из-за чего продавцы не выдерживают полугода работы и увольняются, читайте в материале VN.ru «За что кассиры магазинов ненавидят покупателей».