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В Сызрани выпало рекордное количество осадков
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Сызрани выпало рекордное количество осадков 

Волга Ньюс 2 часа назад
В Сызрани в этот день выпало 49 мм осадков. Предыдущий рекорд там был зафиксирован в 1929 году — тогда выпало 23,7 мм осадков.
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