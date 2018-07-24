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Совет Федерации одобрил создание окружного кассационного суда в Саратове
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Совет Федерации одобрил создание окружного кассационного суда в Саратове 

АиФ 1 час назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Совет Федерации одобрил закон о создании отдельных девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции в России.
Первый кассационный суд будет располагаться в Саратове. К территории первого кассационного судебного округа будут относиться: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Московская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тульская области и Республика Мордовия.
Напомним, в закон была внесена соответствующая поправка, согласно которой первый кассационный суд будет располагаться не в Калуге, как предусматривалось ранее, а в Саратове. Автором поправки стал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Предполагается, что в образованном окружном кассационном суде будут работать около 600 квалифицированных юристов, включая порядка 120 судей.
По словам Вячеслава Володина: «Теперь всё зависит от решения Президента РФ».
В соответствии с Конституцией РФ, принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.
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