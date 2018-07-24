Совет Федерации одобрил создание окружного кассационного суда в Саратове

Совет Федерации одобрил закон о создании отдельных девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции в России

Первый кассационный суд будет располагаться в Саратове . К территории первого кассационного судебного округа будут относиться: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Московская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тульская области и Республика Мордовия

Напомним, в закон была внесена соответствующая поправка, согласно которой первый кассационный суд будет располагаться не в Калуге, как предусматривалось ранее, а в Саратове. Автором поправки стал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин . Предполагается, что в образованном окружном кассационном суде будут работать около 600 квалифицированных юристов, включая порядка 120 судей.

По словам Вячеслава Володина: «Теперь всё зависит от решения Президента РФ».

В соответствии с Конституцией РФ, принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.